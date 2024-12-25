الحوثيون يعلنون ضرب هدف عسكري إسرائيلي في يافا بصاروخ باليستي

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها قصفت هدفا عسكريا للجيش الإسرائيلي بمنطقة يافا بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2".



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع في بيان إن "قوتنا الصاروخية قصفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"".

وأضاف البيان أن "عمليتنا ضد هدف عسكري للعدو في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي حققت أهدافها".

وأشار إلى أن: "عملياتنا العسكرية مستمرة ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة وحرب الإبادة ورفع الحصار عنها".

وختم البيان:"عملياتنا تأتي ضمن المرحلة الخامسة من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه".



وأمس الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية أنها قصفت هدفا عسكريا للجيش الإسرائيلي في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، مشيرة إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وفجر اليوم أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأن الجيش يبحث "شن هجوم واسع النطاق على اليمن"، موضحة: "يفكر الجيش الإسرائيلي في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد ضد الحوثيين في اليمن، وكانت القوات الجوية والجيش الإسرائيلي وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن".