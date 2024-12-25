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الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تدريبات "لتعزيز الجاهزية في منطقة الحدود الشرقية"

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تدريبات "لتعزيز الجاهزية في منطقة الحدود الشرقية"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء تدريبات "واسعة النطاق في لواء غور الأردن والوديان بهدف تعزيز الجاهزية في منطقة الحدود الشرقية تحسبا لأي تهديدات".


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأربعاء: "هذا الأسبوع، أجري تدريب في لواء غور الأردن والوديان كجزء من جهود جيش الدفاع الإسرائيلي لتعزيز الجاهزية والقدرة العملياتية في منطقة الحدود الشرقية".


وأضاف البيان "التدريب الذي أشرف عليه لواء غور الأردن والوديان شمل دمج قوات ثابتة وقوات احتياط بمشاركة وحدات إضافية مثل وحدة "يتام" ووحدة "متيلان" التابعة لحرس الحدود ووحدات النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هدف التدريب هو "تحسين استعداد القوات لمواجهة مجموعة من السيناريوهات التي تحاكي التهديدات والتحديات المتوقعة في منطقة الحدود الشرقية".


وتابع "تضمنت التدريبات استجابات للأحداث الأمنية مثل تهديدات الإرهاب، التسللات وغيرها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح في أكثر من مناسبة إقامة "سياج أمني" على طول الحدود مع الأردن.

وفي سبتمبر/أيلول، قال نتنياهو خلال جولة على الحدود مع الأردن إن إسرائيل ستعمل على إقامة "عائق أقوى" على الحدود لضمان أمنها ومنع عمليات تهريب السلاح و"المخربين" أيضا، على حد تعبيره.

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