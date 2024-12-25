"إسرائيل" ترصد عدد جنود مصر وتحذّر

القدس المحتلة/سما/

تحدث تقرير إسرائيلي عن الدول العشر الأكبر في عديد قواتها بإقريقيا، مشيرا إلى أن مصر صاحبة أكبر قوة عسكرية في القارة السمراء.



وقال تقرير موقع " Nziv" الإخباري الإسرائيلي – وهو الموقع الأكثر اهتماما بالشأن المصري من بين وسائل الإعلام العبرية المختلفة - إنه وسط تكهنات حول احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة في أعقاب اندلاع صراعات جديدة في العالم، يتساءل الكثيرون عن الدولة الإفريقية التي تمتلك أكبر عدد من القوات المسلحة.

واستند تقرير الموقع العبري على إحصائيات وبيانات من موقع World Population Review العالمي وموقع أرابيتش ديفينس.

وقال الموقع إنه تم الأخذ في الاعتبار الفئات الثلاث التي تم قياسها بشكل شائع من الأفراد العسكريين للوصول لنتيجة أهم وأكبر الدول العسكرية في إفريقيا والتي جاءت كالتالي:

• الجيش النظامي: الجنود الذين يعملون بدوام كامل في الجيش، أو كما يطلق عليهم "الجيش النظامي".

• جنود الاحتياط: الأشخاص الذين ليسوا في الجيش بدوام كامل ولكن لديهم تدريب عسكري ويمكن تعبئتهم ونشرهم في أي لحظة.

• شبه العسكرية: مجموعات ليست عسكرية رسميًا ولكنها تعمل بطريقة مماثلة، مثل فرق وكالة الاستخبارات المركزية أو فرق التدخل السريع (SWAT) في الولايات المتحدة.

ونشر الموقع قائمة أفضل 10 دول في أفريقيا من حيث إجمالي عدد الأفراد العسكريين والتي جاءت كالتالي:

1. مصر

إجمالي الجنود: 1.3 مليون.

الأفراد العسكريون العاملون: 438.5 ألف.

القوات شبه العسكرية: 397 ألفاً.

الاحتياطي : 479 الف .

2. الجزائر

إجمالي الجنود: 467.2 ألف.

الجيش النظامي: 130.000.

ما قبل الخدمة العسكرية: 187.2 ألف.

الاحتياطي: 150 ألف.

3. المغرب

إجمالي الجنود: 395.8 ألف.

القوات النظامية: 195.8 ألف.

الجيوش شبه العسكرية: 50 ألفاً.

الاحتياطي: 150 ألف.

4. إريتريا

إجمالي الجنود: 321.8 ألف.

العسكريون العاملون: 201.8 ألف.

القوات شبه العسكرية: 0

الاحتياطي: 120 ألف.

5. نيجيريا

إجمالي الجنود: 223 ألف.

الجيش النظامي: 143 ألفاً.

الجيوش شبه العسكرية: 80 ألفاً.

الاحتياطي: 0.

6. السودان

إجمالي الجنود: 209.3 ألف.

الجيش النظامي: 104.3 ألف.

الجيوش شبه العسكرية: 105 آلاف.

الاحتياطي: 0.

7. جنوب السودان

إجمالي الجنود: 185 ألف.

العسكريون العاملون: 185 ألفاً.

الجيوش شبه العسكرية: 0.

الاحتياطي: 0.

8. إثيوبيا

إجمالي الجنود: 138 ألفاً

العسكريون العاملون: 138 ألفاً

الجيوش شبه العسكرية: 0

الاحتياطي: 0

9. جمهورية الكونغو الديمقراطية

إجمالي الجنود: 134.3 ألف

الأفراد العسكريون العاملون: 134.3 ألف

القوات شبه العسكرية: 0

الاحتياطي: 0

10. أنغولا

إجمالي الجنود: 117 ألفاً.

العسكريون العاملون: 107 آلاف.

القوات شبه العسكرية: 10 آلاف.

الاحتياطي: 0.

وقال الموقع العبري، إنه فيما يتعلق بمصر التي تتسلح بطريقة غير عادية للغاية، فيجب أن نؤكد أن ذلك تم بسبب كثرة الأعداء المحيطين بها، وأنه بنظرة سريعة على جدول القوام الإجمالي للقوات يتبين أن العدو الرئيسي لمصر، الذي ليس لها حتى حدود مشتركة معها، هو إثيوبيا، التي يقل مجموع قوتها الإجمالية عن عُشر القوام المصري، و أنظمة الأسلحة التي تمتلكها لا تصل إلى جزء صغير من تلك التي يمتلكها المصريون، وهو ما يثير الشكوك في تل أبيب أن أديس أبابا ليست الشبب الرئيسي بالضبط وراء التسلح المصري الضخم.

وختم تقرير الموقع العبري قائلا: على إسرائيل أن تنظر إلى القوة الهائلة التي تتنامى أمامها داخل مصر، ولا تحسن النوايا تجاه جارتها الجنوبية التي تربطها معها اتفاقية سلام.