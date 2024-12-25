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إصابة قائد لواء منشية بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة قائد لواء منشية بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي إن قائد لواء منشية (لواء شمال الضفة الغربية) أصيب بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية العسكرية في طولكرم.


وقال الجيش في بيانه أن العبوة استهدفت مدرعة كان يستقلها قائد فرقة الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، العميد ياكي دولف، وقائد لواء المنشية الإقليمي، العقيد أيوب كيوف.

وقال الجيش أن كيوف أصيب بجروح متوسطة وتم إخلاؤه لتلقي العلاج الطبي.

ويشن الجيش الإسرائيلي هجوما على مدينة طولكرم ومخيمها منذ ساعات فجر الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في هجمات وقصف طائرات مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم.

وقام وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمراجعة أمنية شاملة مع رئيس  "الشاباك" برونين بار ونائبه ومنتدى الإدارة العليا، تشمل نشاط الجيش في الضفة الغربية.

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