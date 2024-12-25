الحوثيون يكشفون تفاصيل إحباط أنشطة استخباراتية لـCIA و"الموساد"

صنعاء/سما/

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تفاصيل "إحباط أنشطة استخباراتية لوكالة المخابرات الأمريكية CIA و"الموساد" في اليمن".



وقالت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين: "بعون الله ومساندة الشرفاء من أبناء الوطن ألقينا القبض خلال الأيام الماضية على عدد من الجواسيس".



وأوضحت أن "الجواسيس المقبوض عليهم تم استقطابهم وتجنيدهم عبر المطلوب للعدالة الجاسوس حميد حسين فايد مجلي".

وأشارت الأجهزة الأمنية أن "العدو أسند للجواسيس أنشطة استخباراتية منها رصد وتحديد مواقع القوة الصاروخية والطيران المسير والبحرية ومواقع عسكرية أخرى".

ولفتت الأجهزة الأمنية لـ"أنصار الله" إلى "أنشطة الجواسيس" بالقول: "رصد وتحديد أماكن القيادات العسكرية والسياسية والأمنية والشخصيات الاجتماعية المناهضة للأعداء".

يذكر أنه في 10 يونيو الماضي، أعلن الحوثيون "القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)".

ويأتي ذلك وسط ترقب كبير لتبادل إطلاق النار بين الطرفين، حيث أن "أنصار الله" تستهدف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل "تضامنا مع غزة" التي ترزح منذ أكثر من عام تحت ضربات الهجوم الإسرائيلي.، في عدة بحار، كما تستهدف تل أبيب وعددا من المناطق والموانئ الإسرائيلية في نفس الإطار.

ويؤكد الحوثيون أنهم "مستمرون في عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

في الجهة المقابلة، ينفذ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيسي، ضربات جوية على مواقع للحوثيين، كما قصفت إسرائيل عدة مواقع في اليمن أيضا.