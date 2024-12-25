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استشهاد الكاتبة والفنانة الفلسطينية ولاء جمعة الإفرنجي وزوجها وسط قطاع غزة

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الكاتبة والفنانة الفلسطينية ولاء جمعة الإفرنجي وزوجها وسط قطاع غزة



غزة /سما/

استشهدت فجر اليوم الاربعاء الكاتبة والفنانة ولاء جمعة الإفرنجي وزوجها أحمد سعيد سلامة في استهداف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل جثمان الشهيدة مع زوجها إلى مشفى شهداء الأقصى وسط حزن كبير من جموع المثقفين والكتاب بالقطاع.

والفنانة الإفرنجي بدأت رحلتها مع الكتابة برواية بعنوان مزاج مرسل قبل ان تنتقل من الكتابة من الورق إلى الأحجار والخشب وتحويلها إلى سلاسل وخواتم.

وتنحدر الإفرنجي من مدينة غزة وأمضت فترة الحرب في مخيم النصيرات.

وقبل السابع من أكتوبر/ تشرين أول للعام 2023م، كانت الشابة ولاء الإفرنجي تعمل في محل "سربرايز" الشهير لتجهيز الهدايا في حي الرمال العريق وسط مدينة غزة، لكنها مثل مئات الآلاف من سكان قطاع غزة، فقدت فرصة رزقها بسبب تبعات النزوح إلى مناطق جنوبي وادي غزة، بعد إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلية الحرب في التاريخ المذكور.

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