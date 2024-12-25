أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد 38 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وارتقاء 8 شهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
-حصار.. جلد وعظم!!
-8 شهداء وجرحى وتدمير للبنية التحتية في عدوان واسع على طولكرم ومخيميها
-جماهير شعبنا تشيع جثمان شهيد الواجب الوطني مهران قادوس ومسيرتان حاشدتان في الخليل وطوباس
-الرئيس يستقبل الناطقين الرسميين الجدد باسم «فتح» وينعى المناضل الوطني الكبير اللواء عبد الإله الأتيرة
-بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بالصمت والحزن للعام الثاني على التوالي
-مجلس الوزراء يقر إطلاق عملية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية لأعوام 2025-2027
"الأيام":
-القطاع: 38 شهيداً.. غارات عنيفة وقصف يستهدف النازحين والمستشفيات
-8 شهداء بينهم سيدتان في مخيمي طولكرم ونور شمس في قصف واجتياح واسع
-إسرائيل: فريق التفاوض بشأن الرهائن يعود من قطر للتشاور
-تل أبيب: إصابات بعد إطلاق صاروخ من اليمن وإسرائيل تهدد بالوصول إلى قادة الحوثيين
-سورية: اتفاق على "حل جميع الفصائل المسلحة" واندماجها ضمن وزارة الدفاع
-بيت لحم بطريرك القدس للاتين يترأس قداس منتصف الليل
"القدس":
-الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تقتصر على الشعائر الدينية
-قصف جوي ومدفعي لمحيط " كمال عدوان"
-8 شهداء وعشرات الإصابات بغارات على مخيمي طولكرم ونور شمس
-مصطفى يؤكد ضرورة توزيع المساعدات بعدالة في غزة وحمايتها من السرقة
-تضارب الأنباء الإسرائيلية بشأن محادثات الصفقة المرتقبة