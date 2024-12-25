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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد 38 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وارتقاء 8 شهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-حصار.. جلد وعظم!!

-8 شهداء وجرحى وتدمير للبنية التحتية في عدوان واسع على طولكرم ومخيميها

-جماهير شعبنا تشيع جثمان شهيد الواجب الوطني مهران قادوس ومسيرتان حاشدتان في الخليل وطوباس

-الرئيس يستقبل الناطقين الرسميين الجدد باسم «فتح» وينعى المناضل الوطني الكبير اللواء عبد الإله الأتيرة

-بيت لحم تستقبل عيد الميلاد بالصمت والحزن للعام الثاني على التوالي

-مجلس الوزراء يقر إطلاق عملية التخطيط الإستراتيجي لإعداد الخطط الإستراتيجية لأعوام 2025-2027

"الأيام":

-القطاع: 38 شهيداً.. غارات عنيفة وقصف يستهدف النازحين والمستشفيات

-8 شهداء بينهم سيدتان في مخيمي طولكرم ونور شمس في قصف واجتياح واسع

-إسرائيل: فريق التفاوض بشأن الرهائن يعود من قطر للتشاور

-تل أبيب: إصابات بعد إطلاق صاروخ من اليمن وإسرائيل تهدد بالوصول إلى قادة الحوثيين

-سورية: اتفاق على "حل جميع الفصائل المسلحة" واندماجها ضمن وزارة الدفاع

-بيت لحم بطريرك القدس للاتين يترأس قداس منتصف الليل

"القدس":

-الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تقتصر على الشعائر الدينية

-قصف جوي ومدفعي لمحيط " كمال عدوان"

-8 شهداء وعشرات الإصابات بغارات على مخيمي طولكرم ونور شمس

-مصطفى يؤكد ضرورة توزيع المساعدات بعدالة في غزة وحمايتها من السرقة

-تضارب الأنباء الإسرائيلية بشأن محادثات الصفقة المرتقبة

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