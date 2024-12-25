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العميد رجب: استشهاد النقيب حسن عبد الله برصاص خارجين على القانون في مخيم جنين

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العميد رجب: استشهاد النقيب حسن عبد الله برصاص خارجين على القانون في مخيم جنين



جنين/سما/

أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، اليوم الأربعاء، استشهاد النقيب حسن نادر عبد الله مرتب جهاز المخابرات العامة- متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام، بعد استهدافه بإطلاق نار من قبل خارجين على القانون، أثناء قيامه بواجبه الوطني في مخيم جنين.

وقال العميد رجب: إن هذه الجريمة النكراء التي طالت أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو الشهيد الثالث منذ انطلاق حملة "حماية وطن"، لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارًا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد على سيادة القانون.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل وبكل ما اوتيت من قوة، العمل لفرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا مهما كانت التضحيات.

ودعا العميد رجب كافة المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا مع الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم والتعاون الكامل في ملاحقة هؤلاء المجرمين، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.

يذكر أن الشهيد مساعد أول/ ساهر فاروق جمعة ارحيل مرتب الحرس الرئاسي، والشهيد رقيب أول مهران قادوس، مرتب الشرطة الفلسطينية، ارتقيا قبل أيام قبل أيام، أثناء أداء واجبهما الوطني، وتعرضهما لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون في مخيم جنين.

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