طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلةالسرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الخميس غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخرعلى درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخرعلى درجات الحرارة،ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبتـ يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.