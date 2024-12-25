  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لأول مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.. غارة إسرائيلية تستهدف “البقاع”

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.. غارة إسرائيلية تستهدف “البقاع”



بيروت /سما/

شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أول غارة جوية على محافظة البقاع (شرق) في عمق لبنان ضمن خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار.
ومنذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في خبر مقتضب: “في خرق كبير، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة بين بلدتي طليا وحزين في البقاع، للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار”.
ولم تتوفر معلومة على الفور بشأن تداعيات الغارة.

وبزعم التصدي لـ”تهديدات من حزب الله”، ارتكبت إسرائيل 296 خرقا لوقف إطلاق النار حتى صباح الأربعاء، ما أسفر عن 32 شهيدا و38 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
والثلاثاء، جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دعوته لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للاتفاق والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها ببلاده.
وتم تشكيل هذه اللجنة بموجب الاتفاق، وتضم كلا من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
ومن أبرز بنود الاتفاق، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
كما ينص على أن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
وردا على العدوان، أعلن “حزب الله” أنه نفذ بين 17 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين 1666 عملية عسكرية، قتل خلالها أكثر من 130 إسرائيليا وأصاب ما يزيد على 1250، ودمر 76 آلية عسكرية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية: قضينا على أحد كبار نظام بشار الأسد

فرق عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي تستعد لدخول غزة حال فشلت مفاوضات الأسرى..

صحيفة: الرئيس عباس يرفض إعلان لجنة إسناد مجتمعي في غزة ومصر تطالب بضغط أميركيّ

فريق التفاوض الإسرائيلي بالدوحة يعود لإجراء مشاورات داخلية.. محمد السنوار يرفض تسليم قائمة الأسرى

صحيفة عبرية: هجوم حماس نسخة من هجوم فيتكونغ فيتنام ورعب من تشابه النتائج

صحيفة إسرائيلية: من قره باغ إلى القدس.. أردوغان يثير قلقا في "تل أبيب"

صيد الثعابين.. القسام تبث مشاهد كمين محكم لقوات الاحتلال في بيت لاهيا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

هآرتس: الجيش الإسرائيلي اصبح نموذجا للوحشية وحول غزة إلى معسكر اعتقال نازي كبير…

إصابة 9 إسرائيليين خلال التدافع نحو الملاجئ في “تل أبيب” بعد إطلاق صاروخ من اليمن

446 يوم من الحرب: شهداء بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غرةً

photo_2024-12-25_01-35-42

"معاريف": حماس تعود إلى بيت حانون رغم إعلان الجيش مرارا فرض السيطرة عليها

676afe714c59b715411b500d

عائلات الأسرى الإسرائيليين: تحقيقات الجيش تثبت أن عودة أبنائنا لن تكون إلا عبر صفقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية