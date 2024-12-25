  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إصابة 9 إسرائيليين خلال التدافع نحو الملاجئ في “تل أبيب” بعد إطلاق صاروخ من اليمن

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 9 إسرائيليين خلال التدافع نحو الملاجئ في “تل أبيب” بعد إطلاق صاروخ من اليمن



القدس المحتلة/سما/

أصيب 9 إسرائيليين، فجر الأربعاء، خلال التدافع نحو الملاجئ في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراضه.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان: “للمرة الثانية في غضون يومين، اعترضت الدفاعات الجوية فجر اليوم صاروخا باليستيا من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي”.
وأضافت: دوت صفارات الإنذار في قرى عديدة في منطقة تل ابيب الكبرى والسهل الداخلي، وجُرح تسعة اشخاص إثر التعثر أثناء الهرولة إلى الملاجئ.
وكشفت أن “المستوى السياسي يدرس شن هجود جديد ضد اليمن”، ليكون الرابع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأضافت: بدأ الجيش الإسرائيلي ببلورة الخطط في هذا الموضوع.
من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل ان يخترق المجال الجوي الاسرائيلي. وتم تفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض”.
وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة هجمات “أنصار الله” بالصواريخ والمسيرات على تل أبيب، وسط انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية وقادة عسكريون سابقون لفشل الجيش في التصدي لهجمات الجماعة وعدم قدرة الحكومة على وقف هذا التهديد.
والسبت، قصفت الجماعة هدفا عسكريا في مدينة يافا بصاروخ فرط صوتي فشل الجيش الإسرائيلي باعتراضه، ما أدى إلى إصابة 20 إسرائيليا بجروح مختلفة، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلي.
والأحد، قال سلاح الجو الإسرائيلي، في نتائج تحقيق، إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن، سقط في تل أبيب “بسبب خلل في الصاروخ الاعتراضي، وليس في منظومة الدفاع الجوي نفسها”، وفق القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.
كما أعلنت “أنصار الله” في بيان مساء الاثنين، أنها هاجمت بواسطة طائرتين مسيرتين هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل.
وأكدت أنها “مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها”.
و”تضامنا مع غزة” بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية: قضينا على أحد كبار نظام بشار الأسد

فرق عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي تستعد لدخول غزة حال فشلت مفاوضات الأسرى..

صحيفة: الرئيس عباس يرفض إعلان لجنة إسناد مجتمعي في غزة ومصر تطالب بضغط أميركيّ

فريق التفاوض الإسرائيلي بالدوحة يعود لإجراء مشاورات داخلية.. محمد السنوار يرفض تسليم قائمة الأسرى

صحيفة عبرية: هجوم حماس نسخة من هجوم فيتكونغ فيتنام ورعب من تشابه النتائج

صحيفة إسرائيلية: من قره باغ إلى القدس.. أردوغان يثير قلقا في "تل أبيب"

صيد الثعابين.. القسام تبث مشاهد كمين محكم لقوات الاحتلال في بيت لاهيا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

هآرتس: الجيش الإسرائيلي اصبح نموذجا للوحشية وحول غزة إلى معسكر اعتقال نازي كبير…

446 يوم من الحرب: شهداء بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غرةً

photo_2024-12-25_01-35-42

"معاريف": حماس تعود إلى بيت حانون رغم إعلان الجيش مرارا فرض السيطرة عليها

676afe714c59b715411b500d

عائلات الأسرى الإسرائيليين: تحقيقات الجيش تثبت أن عودة أبنائنا لن تكون إلا عبر صفقة

صحيفة عبرية: هجوم حماس نسخة من هجوم فيتكونغ فيتنام ورعب من تشابه النتائج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية