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446 يوم من الحرب: شهداء بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غرةً

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
446 يوم من الحرب: شهداء بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غرةً



غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٢١ شهيد و ٥١ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٣٣٨ شهيد و ١٠٧٧٦٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

جنوب قطاع غزة

واستشهد النازح بكري روبين معروف وزوجته نهلة حسن بدر من سكان الشمال بيت لاهيا اثر غارة استهدفت خيمة يعشون فيها شمال غرب مدينة خان يونس.

وجدد جيش الاحتلال قصفه لخيام النازحين وارتقى شهيد واصابات بغارة فجرا غرب خان يونس.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين ومصابين من منزل سكني لعائلة "مسمح" استهدفه الاحتلال الاسرائيلي في محيط مركز شرطة معن بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وسط قطاع غزة

وارتقى شهيدان واصابات جراء قصف منزل لعائلة الإفرنجي قرب أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن بقصف شقة سكنية لعائلة ابو دلال وسط مخيم النصيرات

واستشهد المواطن احمد جمعة المنيراوي واصيبت اعداد اخرى في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع.

غزة والشمال

واستشهدت إمرأة حامل وإنقاذ جنينها في قصف شقة سكنية محيط مدرسة يافا في مدينة غزة.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا في قصف مقر الدفاع المدني بحي التفاح احدهم من العاملين ونجله الوحيد.

واستشهد الليل الماضي تسعة جراء قصف اسرائيلي استهدف منزلا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة بينهم رجل وزوجته وابناءهم الخمسة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف منزل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

وفجر الاحتلال للمرة الثانية على التوالي "روبوت" بجوار مشفى العودة في شمال قطاع غزة.

وكرر عمليات التفجير في محيط مشفى كمال عدوان.

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