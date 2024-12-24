كاتس يجتمع مع رئيس "الشاباك" لإجراء مراجعة أمنية شاملة

القدس المحتلة/سما/

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقر "الشاباك" برونين بار ونائبه ومنتدى الإدارة العليا، حيث تم تقديم إحاطة أمنية شاملة وعرض العمليات الخاصة خلال العام المنصرم.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في إطار الزيارة، تم تقديم إحاطة أمنية شاملة لكاتس، وعرض على العمليات الخاصة التي جرت في الشاباك خلال العام الماضي، بما في ذلك عمليات إعادة المختطفين والإحباط في الضفة الغربية".

هذا وصادق الكنيست فجر الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام آخر، حتى ديسمبر 2025، بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية، بموجب توصية من قبل اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور بتمديد سريان إعلان حالة الطوارئ حتى 16 ديسمبر 2025.

وأيد تمديد حالة الطوارئ 29 من أعضاء الكنيست مقابل 7 معارضين وامتنع 2 عن التصويت، وذلك بناء على طلب الحكومة بإعلان الكنيست حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 38 من القانون الأساسي: الحكومة والمادة 69 من النظام الأساسي للكنيست.

ويحق للحكومة في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ، تكون لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست، وتكون هذه الأنظمة سارية المفعول فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ هذه.

وأعلنت إسرائيل، مساء السبت السابع من أكتوبر 2023 حالة الطوارئ في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم المفاجئ الذين شنته حركة "حماس" على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، وكذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.