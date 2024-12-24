ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال بناية سكنية في جباليا إلى 9

غزة/سما/

ارتفع عدد الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال عمارة سكنية في بلدة جباليا، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تسعة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد مواطن وزوجته، و5 أشقاء من عائلة أبو وردة، ومواطنين آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال بناية سكنية تعود لعائلة الفحام "أبو وردة" في منطقة النزلة غرب بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,338 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,764 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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