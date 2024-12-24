شهيدان وإصابات في تجدد قصف الاحتلال على مخيم طولكرم

طولكرم/سما/

ستشهد شابان، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف طائرة احتلال مُسيرة حارة الحمام في مخيم طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بوصول شهيدين وسبع إصابات بينها ثلاث حرجة، إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال مخيم طولكرم.

وهذه هي المرة الثانية خلال اليوم، التي تتعرض فيها حارة الحمام في المخيم لقصف من طائرات الاحتلال المُسيرة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمي طولكرم ونور شمس، وقد أسفر القصف الأول عن استشهاد المواطنتين خولة علي عبد الله (53 عاما)، وبراءة خالد حسين الشيخ علي (30 عاما)، وإصابة طفل (10 سنوات)، وفتاة (25 عاما)، في حين استشهد الفتى فتحي سعيد سالم عبيد (18 عاما) جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال في الصدر والبطن، خلال اقتحامهم المخيم.