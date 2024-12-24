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“نموت ولا نتجند”.. يهود متدينون يحتجون رفضا للخدمة بالجيش (فيديو)

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
“نموت ولا نتجند”.. يهود متدينون يحتجون رفضا للخدمة بالجيش (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

 أغلق يهود متدينون (حريديم)، مساء الثلاثاء، شارعا رئيسيا بمدينة بني براك المتاخمة لتل أبيب وسط إسرائيل، احتجاجا على أوامر التجنيد في الجيش الموجهة إليهم.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة أن عشرات المتظاهرين من الحريديم أغلقوا شارع جابوتنسكي، الذي يربط بني براك بمدينتي رمات غان وبتاح تكفا.

وتمكن المتظاهرون من إغلاق هذا الشارع بعد أن أصدروا إعلانا مضللا في وقت سابق، أفاد بنيتهم إغلاق الطريق رقم “4”، مما دفع قوات الشرطة إلى التوجه في البداية إلى الموقع الخطأ.

وردد المتظاهرون الذي افترشوا الشارع معرقلين حركة المرور، هتافات رافضة للتجنيد في الجيش، من بينها: “نموت ولا نتجند” و”أوامر التجنيد أوامر تدمير”.

وعندما حاولت عناصر من الشرطة فتح الشارع بالقوة، هتف المتظاهرون في وجههم بعبارات مثل “أنتم عرب” و”أنتم نازيون”، وفقا للصحيفة.

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