ساعر: وجهت بثعتنا في أوروبا للعمل على تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء، بأن بعثة إسرائيل الدبلوماسية في أوروبا، شرعت بالعمل على تصنيف "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، كمنظمة إرهابية.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "بالأمس، وجهت بعثاتنا الدبلوماسية في أوروبا بالعمل على تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. لقد بعثت اليوم برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وحثثت بشدة على عقد جلسة طارئة لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم".



وأضاف: "هاجم الحوثيون إسرائيل مرارا وتكرارا، بما في ذلك من خلال الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. إنهم يهددون حرية الملاحة والتجارة الدولية، ويشكلون تهديدا، ليس لإسرائيل فحسب بل للمنطقة والعالم بأسره".

وتابع ساعر: "تشكل الأعمال العدائية المستمرة التي يقوم بها الحوثيون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتمثل تهديدا مستمرا للسلام والأمن".

وأمس الاثنين، أعلن الناطق باسم "أنصار الله" (الحوثيين) العميد يحيى سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقتي عسقلان ويافا [تل أبيب] المحتلتين".

وأضاف: "العمليتان نفذتا بطائرتين مُسيرتين من نوع (يافا)"، مشيرا إلى أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح"، مشددا على "استمرار العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية ولنداءات الأحرار من أبناء الشعب والأمة".

وأكد العميد سريع "أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

ويأتي هجوم "أنصار الله" على إسرائيل بعد يومين، من إعلان الجماعة مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2)، وذلك عقب 24 ساعة من تبني الجماعة هجوما بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.