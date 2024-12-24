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القسام تبث مشاهد كمين محكم لقوات الاحتلال في بيت لاهيا (فيديو)

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تبث مشاهد كمين محكم لقوات الاحتلال في بيت لاهيا (فيديو)



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إيقاع عدد من جنود الاحتلال الإسرائيليين، في كمين في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وبثت القسام مشاهد الكمين عبر قناة الجزيرة الإخبارية مشيرة إلى أن الكمين قرب دوار التعليم شرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كان محكما.
 



ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبموازاة الإبادة وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 826 فلسطينيا وإصابة نحو 6500 واعتقال 12 ألفا و100.

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