الاحتلال يصعّد انتهاكاته في حق الرياضة الفلسطينية منذ أكتوبر 2023

رام الله/سما/

تعاظم أثر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الرياضة الفلسطينية، خلال حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى أكثر من 100 ضعف مقارنة بالسنوات الماضية، فارتفع عدد شهدائها إلى 704 رياضيين، حسب البيان الأخير الذي نشره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وتسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر في تدمير أكثر من 286 منشأة رياضية، منها 268 في قطاع غزة و13 في الضفة الغربية، وتحول جزءٌ من ملاعب كرة القدم والصالات الداخلية ومقار الأندية إلى مراكز إيواء للاجئين، أو إلى مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين. واستشهد 367 لاعباً من لاعبي كرة القدم في فلسطين، بواقع 94 شهيداً من الأطفال و273 شاباً، فيما ارتفع عدد الأسرى من لاعبي كرة القدم إلى 18 أسيراً.

واضطر عدد من لاعبي كرة القدم في فلسطين للاحتراف في الخارج لتعويض توقفهم عن ممارسة لعبة كرة القدم منذ السابع من أكتوبر 2023، فانتقل جزء من لاعبي دوري المحترفين في الضفة الغربية، ودوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة، إلى عدد من الأندية الليبية، مستفيدين من قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم الذي أتاح فرصة التعاقد مع اللاعب الفلسطيني باعتباره لاعباً محلياً مع الأندية في البطولات المختلفة مطلع العام الجاري، فوصل عدد لاعبي كرة القدم الفلسطينية في ليبيا إلى نحو ثلاثين لاعباً.

وتوزع جزءٌ آخر من لاعبي كرة القدم في فلسطين على أندية مصرية وأردنية وقطرية وماليزية، فيما ظل الجزء الأكبر، الذي يفوق عدده سبعة آلاف لاعب كرة قدم كانوا يتقاضون دخلاً ثابتاً منها، من دون نادٍ، ومِن ثمّ من دون مصدر دخل أساسي.

وعلى الرغم من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج الرياضة الفلسطينية، تمكنت اللاعبة الفلسطينية مريم بشارات من تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب تحت 21 عاماً، ضمن فئة الوزن فوق 61 كغم، في أكتوبر الماضي، ونجح مدرب كرة القدم الفلسطيني فادي لافي في قيادة نادي الوحدات الأردني إلى الدور الثاني من بطولة دوري أبطال آسيا 2 بصفته المدرب العام لفريق كرة القدم، فيما تُوج مهاجم الفدائي وسام أبو علي بلقب هداف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتمكن من مساعدة الأهلي المصري في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتسجيل أربعة أهداف في البطولة القارية مع انطلاقة الموسم الجاري، ونجح منتخب فلسطين في الوصول لأول مرة في تاريخه إلى دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023، وإلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه أيضاً، فارضاً نتيجة التعادل ذهاباً وإياباً على منتخب كوريا الجنوبية (ثالث قارة آسيا) في المرحلة نفسها.