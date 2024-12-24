إنجاز لمصارعة فلسطين بحصد برونزية البطولة العربية

تونس/سما/

تُوج لاعب منتخب فلسطين الوطني للمصارعة، علي أبو ارميلة، مساء أمس الأحد، ببرونزية البطولة العربية، المقامة بقصر الرياضة في تونس العاصمة. ونافس أبو ارميلة على فئة وزن 61 كيلوغراماً، واستطاع أن يعبر بأدائه اللافت إلى الأدوار النهائية، للمنافسة على الميدالية البرونزية.

ويعد أبو ارميلة من العناصر المميزة في المنتخب الفلسطيني، إذ سبق أن مثّل فلسطين دولياً، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، ودورة الألعاب العربية في الجزائر. وشارك رئيس الاتحاد الفلسطيني للمصارعة، فراس دودين، بتتويج اللاعب أبو ارميلة، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق، في ظل التحديات الصعبة، التي يمر بها الاتحاد والمنتخب الوطني، كسائر المنظومة الرياضية الفلسطينية. وتعد هذه الميدالية الثالثة عربياً، التي يحققها المنتخب الفلسطيني للمصارعة، وذلك بعد التتويج ببرونزية دورة الألعاب العربية في الجزائر العام الماضي، ثم فضية البطولة العربية تحت 23 عاماً بالأردن، خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

تخطيط استراتيجي لتطوير رياضة فلسطين

وأتى هذا الإنجاز، في الوقت الذي ناقشت فيه اللجنة الفنية العليا، للإعداد والتطوير الفني والمشاركات الخارجية، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، في مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية، آليات ومرتكزات عملها للفترة المقبلة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية لكيفية عمل اللجنة، ضمن إطار مهني متفق عليه، لمتابعة تطورات العمل، بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الجماعية والفردية، بما في ذلك الاتحادات النوعية، خاصة الاتحاديّن الجامعي والمدرسي، كما بحثت اللجنة أيضاً، كيفية إعداد خط إنتاج لرياضيين واعدين مؤهلين، ليكونوا رافداً للمنتخبات الوطنية.