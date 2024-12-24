حركة فتح تمنع عمل قناة الجزيرة في شمال الضفة الغربية

رام الله/سما/

أصدرت حركة فتح قراراً بمنع عمل طواقم قناة الجزيرة في محافظات شمال الضفة الغربية، اليوم الاثنين، بدعوى ما وصفته بـ"بث الفتنة والتحريض على الاقتتال الداخلي"، وسط تصاعد الأحداث في مدينة ومخيم جنين، بحسب ما أكد مصدر من حركة فتح لـ"العربي الجديد". ووفق المصدر، فقد شمل القرار محافظات جنين، طوباس، نابلس، طولكرم، قلقيلية، وسلفيت، وهي المناطق التي تنشط فيها مجموعات المقاومة الفلسطينية بشكل ملحوظ.

تعميمات تحظر قناة الجزيرة

من غير المعروف حتى الآن إن كانت قرارات الأقاليم المذكورة قد جاءت بقرار وإيعاز رسمي من اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي أعلى هيئة تنظيمية في الحركة، أم لا، لا سيما أن قراراً بهذا الحجم من المستحيل أن يُتخذ من دون رضا الصف الأول في مركزية فتح. وبحسب القرار الذي عُمّم من حركة فتح، جاء فيه: "قررنا منع دخول قناة الجزيرة إلى طوباس تحت طائلة المسؤولية، وندعو جماهير شعبنا إلى عدم التعاطي مع هذه القناة بأي شكل من الأشكال". وبحسب التعميم، "فإن هذا القرار جاء نتيجة الدور الخطير الذي تقوم به قناة الجزيرة في وطننا العربي عامة وفي فلسطين خاصة، من بث الفتنة والتحريض على الاقتتال الداخلي في تقاطع واضح مع المساعي الصهيوأميركية والأجندات المعادية لقضايا أمتنا العربية بشكل عام وقضيتنا الفلسطينية بشكل خاص".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد أمين سر حركة فتح في إقليم طوباس محمود صوافطة صدور قرار بمنع دخول قناة الجزيرة إلى محافظة طوباس، مشيراً إلى أن القرار الصادر عن الحركة قد عُمّم على مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد مصدر رفيع في حركة فتح بإقليم جنين لـ"العربي الجديد" صدور قرار مماثل بمنع قناة الجزيرة من العمل في المحافظة. وأوضح المصدر أن القرار عُمّم عبر مجموعات تواصل اجتماعي تابعة للحركة. وفي طولكرم، صرّح مصدر آخر من حركة فتح لـ"العربي الجديد" بأن القرار نفسه اتُّخذ ومُنِع بموجبه دخول طواقم قناة الجزيرة إلى المحافظة. واتهم المصدر القناة بتشجيع الاستقطاب في المجتمع الفلسطيني، ما يهدد المجتمع الفلسطيني، خاصة أنه يعيش تحت الاحتلال.

حظر في سياق متوتّر

يأتي قرار حركة فتح منع قناة الجزيرة من العمل في هذه المحافظات على خلفية التوترات المتصاعدة في مدينة ومخيم جنين، حيث تدور مواجهات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومجموعات المقاومة. ويأتي قرار حركة فتح بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 22 سبتمبر/أيلول 2024، مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، عقب صدور أمر عسكري بإغلاقه مدة 45 يوماً. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مدّدت سلطات الاحتلال إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله مدة 45 يوماً إضافية. ويشهد مخيم جنين منذ تسعة عشر يوماً اشتباكات متكررة بين مقاومين فلسطينيين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، أدّت إلى مقتل خمسة، بينهم شابان وطفل من مخيم جنين وضابطان في الأمن الفلسطيني.