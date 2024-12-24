أيرلندا: سنستأنف العلاقات مع "إسرائيل" بعد وقف الحرب على غزة

دبلن/سما/

تعهد رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس بمواصلة العلاقات المباشرة مع إسرائيل عند التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بعدما أعلنت السفارة الإسرائيلية في دبلن أنها ستغلق أبوابها. وكرر هاريس، في محادثة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الاثنين، مطالبته بوقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستغلق سفارتها في دبلن، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي أيرلندا بـ"الخطاب المعادي للسامية" وتجاوز "كل الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل". ورفض هاريس هذه المزاعم واتهم إسرائيل بـ"تشتيت الانتباه" عن مقتل الأطفال في الصراع. وقال هاريس، الاثنين، إنه أبلغ عباس بـ"التضامن والدعم الذي لا يتزعزع" من قبل شعب أيرلندا لشعب فلسطين.

وقال بيان صدر بعد المحادثة الهاتفية إن هاريس قال للزعيم الفلسطيني إن "الظروف المأساوية وفقدان الأرواح البريئة" في غزة هذا العام "تثقل عقول العديد من الأيرلنديين" أثناء تجمعهم مع عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد. وقالت الحكومة الأيرلندية إن عباس شكر أيرلندا على اعترافها بدولة فلسطين، وموافقة الحكومة الأيرلندية رسمياً على تعيين الدبلوماسية جيلان عبد المجيد سفيرة لفلسطين لدى دبلن. كما ناقش الزعيمان أوضاع المجموعة الأولى من الأطفال الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة والذين تم إخلاؤهم طبياً إلى أيرلندا لتلقي العلاج خلال الأسبوع الجاري. وقال البيان إن هاريس وعباس اتفقا على أن "الحاجة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء" يجب أن تكون على رأس أولويات جميع القوى الكبرى وأطراف الصراع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أعلن في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري إغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا "عقاباً" للأخيرة بسبب "سياستها المناهضة لإسرائيل". في المقابل، أوعز ساعر بفتح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا. وطبقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن القرار بإغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأيرلندية، دبلن، "اتخذ في ضوء انتهاج الحكومة الأيرلندية سياسة متطرفة مناهضة لإسرائيل". وليست هذه "المواجهة" الأولى بين الطرفين؛ إذ سبق أن استدعت تل أبيب في مايو/أيار الماضي سفيرتها لدى دبلن، دانا إرليخ، عقب قرار أيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكان رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس أعلن في مايو/أيار الماضي أن بلاده تعترف بدولة فلسطين، في إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد. وأضاف هاريس: "اليوم، تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين"، مضيفاً أنه "يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين". وفي وقت متزامن، أعلنت إسبانيا والنرويج تحديد يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو/ أيار 2024 موعداً للاعتراف بدولة فلسطينية.