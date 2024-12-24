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"حزب الله" حدد مكان دفن نصر الله

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" حدد مكان دفن نصر الله



بيروت/سما/

أفادت مصادر في "حزب الله" لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن الحزب حدد مكان دفن جثمان أمينه العام حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل بضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية في سبتمبر الماضي.


وأوضحت المصادر أن مكان دفن الجثمان سيكون في "قطعة أرض تقع على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على أن يجعل منها مزارا".

وشرحت المصادر بأن "الاستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسب ما أوصى، في بلدته دير قانون في قضاء صور".

وأكدت المصادر أن قضية تفجير إسرائيل لأجهزة "البيجر" محل "تحقيق لن يتوقف حتى تبيان الحقيقة، وتحديد المسؤول عن استيرادها"، مبينة أن أولويات "حزب الله" في المرحلة المقبلة، تتركز على قضايا رئيسية، منها التقييم الشامل للمرحلة السابقة، وحصر خسائره من المقاتلين.

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