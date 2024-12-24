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غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية قمصانا تحمل صورة السنوار ( صور)

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية قمصانا تحمل صورة السنوار ( صور)



القدس المحتلة/سما/

تسبب عرض شركة "وولمارت" عملاق التجارة الأمريكية قمصانا تحمل صورة زعيم حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار موجة غضبة إسرائيلية.

 

جاء ذلك عقب نشر  قناة "كان" العبرية أن شركة "وولمارت" تعرض في موقعها الإلكتروني قمصاننا تحمل صورة رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن عرض "وولمارت" لقميص السنوار في موقعها الإلكتروني، أدى إلى غضب في صفوف المستوطنين.

وانتقدت صحيفة "معاريف" العبرية بيع قمصان تحمل صورة السنوار عبر موقع الشركة الأمريكية دون أي قيود.

ونوهت الصحيفة  إلى أن مجموعة مناصرة أمريكية تدعى StopAntisemitism  تركز على مكافحة "معاداة السامية"، توجهت إلى الشركة عبر حسابها عبر منصة "إكس"، وقالت: "هل أنتم مدركون أنكم تبيعون ملابس تحتفل بالإرهاب والعنف ضد اليهود؟ هذه فضيحة".

ودعت المجموعة  الشركة إلى إزالة هذه المنتجات من الموقع الإلكتروني، وفي وقت لاحق تم إزالة الصور من الموقع الإلكتروني للشركة.

 وقُتل يحيى السنوار في 17 أكتوبر 2024 خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، وقالت حركة حماس إنه "تنقل على كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال عام من الحرب ضد الجيش الإسرائيلي".

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