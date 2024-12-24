إسرائيليان يهربان أسلحة من مصر إلى "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديم لائحة اتهام ضد إسرائيليين قاما بتهريب أسلحة من الحدود المصرية في ثلاث مناسبات مختلفة ما شكل تهديدا لإسرائيل.



وقاما الإسرائيليان بتهريب الأسلحة باستخدام مركبات للطرق الوعرة وطائرات بدون طيار، وحصل المتهمان على ما بين 800 إلى 1000 دولار عن كل قطعة سلاح تم تهريبها.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد زوهار أبو رقيق (26 عاما) وعماد هواشلة (27 عاما)، بتهمة نقل أسلحة على الحدود المصرية بمساعدة طائرات بدون طيار.

وبحسب لائحة الاتهام، تآمر المتهمان لاستيراد أسلحة ومخدرات من مصر إلى أراضي إسرائيل.

ومن أجل تنفيذ عملية الاستيراد، وفق موقع "bhol" الإخباري الإسرائيلي، فقد قام المتهمان في شهر يوليو الماضي بشراء طائرة بدون طيار بتكلفة 70 ألف شيكل، وهي قادرة على حمل حمولة تصل إلى 50 كغم، واستورد المتهمان أسلحة في ثلاث مناسبات مختلفة.

وفي إحدى الحالات، وصل المتهمان بعربة تجرها دواب إلى المنطقة الرملية القريبة من السياج الحدودي مع مصر، حيث قام أحدهما بإطلاق طائرة بدون طيار نحو الجانب المصري.

وقام المصري بربط بنادق وخراطيش بالطائرة بدون طيار، ليعيدها المتهم الثاني إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قام المتهم بوضع الأسلحة والخراطيش في نقطة تجميع في بئر هداج، حيث تم نقلها بواسطة سيارة وصلت إلى مكان الحادث.

وقبل نحو شهرين قرر المتهمان القيام باستيراد أسلحة أخرى، فقاما بإطلاق طائرة بدون طيار عبر الحدود المصرية، وفي طريق عودتها إلى الأراضي الإسرائيلية، تم اكتشافها من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي: "شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في استيراد الأسلحة غير القانونية عبر حدود الأردن ومصر، إلى درجة إغراق السوق بالسلاح".

وأضاف : قد أدى هذا "الفيضان" في الواقع إلى انخفاض أسعار الأسلحة، بحيث أصبحت الآن متاحة بشكل أكبر لكل من العناصر الإجرامية وأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بإسرائيل.