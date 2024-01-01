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الأمن الفلسطيني : الحملة مستمرة في جنين ولا مفاوضات ولا تراجع أمام المسلحين

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الفلسطيني : الحملة مستمرة في جنين ولا مفاوضات ولا تراجع أمام المسلحين



جنين/سما/

قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني عميد أنو رجب، إن "الحملة الأمنية متواصلة في مخيم جنين، ومستمرون في ملاحقة الهاربين إلى مناطق أخرى أينما ذهبوا وسنقبض عليهم، حيث قبضنا على بعضهم أثناء محاولة هروبهم".

وأضاف في تصريحات له أن هناك تقدما ملحوظا في العملية، مضيفا" نحقق نجاحات مهمة لإعادة الأمور إلى نصابها".

وأشار رجب: "لا مفاوضات ولا تراجع أمام المسلحين ولا حلول، وأي حل سيكون تحت سقف أهداف العملية".

وأكد" الحوار دائم ومستمر ولكنهم يرفضون جميع المحاولات على مدار سنين".

وكان استشهد رجلا أمن خلال الايام الماضية واصيب آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع مسلحين في جنين.

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