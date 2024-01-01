القناة 12 العبرية : جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة عازلة شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف تحليل صور أقمار صناعية عن مدى الدمار الهائل الذي لحق بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر التحليل الذي نشرته القناة 12 العبرية، أن المباني جميعها في غزة الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج مع القطاع قد دمرت تماما.

وأشارت إلى أنه "تم بالفعل إنشاء المنطقة العازلة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب".

وبحسب التقرير، اعترف الجيش الإسرائيلي، بأنه دمر المباني في مخيم جباليا بنسبة 100%، بما في ذلك 4500 مبنى في الشهرين الماضيين فقط، واعترفت القناة العبرية هي الأخرى بأن القتال العنيف الذي يستمر في غزة منذ عام و3 أشهر، أدى إلى تدمير القطاع تماما.

وكشف تحليل صور الأقمار الصناعية، التي أجراها الباحث عدي بن نون من مركز نظم المعلومات الجغرافية الإسرائيلي، أن الجيش حقق الهدف الذي حدده في بداية الحرب وأنشأ منطقة عازلة بين غزة وإسرائيل.

وبدأ الجيش الإسرائيلي القتال في جباليا للمرة الثالثة منذ أكثر من شهرين بعد معلومات استخباراتية عن وجود عناصر وبنية تحتية لحماس والجهاد في المدينة.

وبعد العملية الأخيرة تم تدمير حوالي 19 ألف مبنى بجباليا، وفي بداية شهر يوليو، كشف تحليل مماثل أن 54% من المباني في جباليا تضررت.

وخلال الأشهر الخمسة والنصف التي مرت منذ ذلك الحين، تم تدمير حوالي نصف المباني في المدينة.

وفي ممر نتساريم، الذي احتله الجيش الإسرائيلي في بداية القتال، لم يعد هناك أي مبنى تقريبًا، حيث تم تدمير كل شيء.

ويقسم الممر القطاع إلى قسمين ويسمح للجيش الإسرائيلي بالتحكم في حركة الفلسطينيين على طول القطاع والانطلاق للعمليات التشغيلية.

وحتى بالقرب من ممر فيلادلفيا، الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في نهاية مايو، جنوب القطاع، تم تدمير المباني جميعها تقريباً.

وقالت القناة 12 العبرية إن "الأضرار التي لحقت بالمباني في بعض الحالات هي نتيجة لسياسة الجيش الإسرائيلي التي تهدف إلى خدمة أهداف عملياتية، مثل هدم المباني في المنطقة العازلة".

وأضافت أنه "بعد أكثر من عام من القتال، أصبح الدمار هائلاً في قطاع غزة، وفي مناطق القطاع جميعها، وفي معظم المباني".

واشنطن بوست: إسرائيل تشق ممرا جديدا

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن القوات الإسرائيلية بدأت بشق ممر جديد في شمال قطاع غزة، وسط تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

ووفقاً للتقرير، تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء منطقة عازلة تعزز السيطرة الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الممر يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الميداني في الشمال، كما أضاف التقرير أن العمليات الإسرائيلية تتضمن إزالة مناطق سكنية وحقول زراعية ضمن نطاق الممر، مما أثار مخاوف بشأن التأثير الإنساني على السكان المحليين.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الهدف من إنشاء المنطقة العازلة هو "منع التهديدات الأمنية وحماية المستوطنات القريبة".