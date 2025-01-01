ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله/سما/

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، أبرز الأخبار المتصلة بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، إضافة لمستجدات انتهاكات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتطورات العملية الأمنية في جنين.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

أجمل من أن تموت …!!!

"أوكسفام": 12 شاحنة فقط وزعت الغذاء والماء بشمال غزة خلال شهرين ونصف الشهر

اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس وزراء إيرلندا

مصطفى يبحث مع وزير خارجية قبرص جهود وقف العدوان على غزة وتعزيز الإغاثة

استشهاد رقيب أول مهران قادوس برصاص خارجين على القانون في مخيم جنين

تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني المساعد أول ساهر ارحيل

مسيرة في أريحا وانطلاق أخرى بالخليل اليوم رفضاً للفلتان

المرجعيات الدينية الفلسطينية تدين فتوى تحرّض على العصيان وتؤكد أهمية الوحدة الوطنية

"فتح": من يشرعن الفوضى والفلتان الأمنيّ وتفخيخ أجساد الأطفال لا يتمايز بأهدافه عن مخططات الاحتلال

7 إصابات واعتقالات بالضفة والمستوطنون يقيمون 7 بؤر خلال الأشهر الستة الماضية

استطلاع: ما موقف الإسرائيليين من الدولة الفلسطينية وضم الضفة واحتلال غزة؟

محتالون يتقمصون صفة "أطباء" ليجمعوا المال في قرى بمحافظة سلفيت!

"القدس":

58 شهيداً في خمس مجازر

إحراق عشرات المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان وصناديق مفخخة محمولة على روبوتات أمام بوابات المستشفى

أوامر بالإخلاء القسري للشجاعية

معلومات جديدة حول مصير 206 معتقلين من غزة

مقتل 3 جنود إسرائيليين في جباليا والقسام تعلن عن عملية أمنية معقدة

إنشاء قاعدة لوجستية إسرائيلية متقدمة بغزة

مسؤول أممي: أصبح من المستحيل توصيل المساعدات إلى غزة

مصر تتسلم قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة إدارة غزة

نتنياهو يتحدث عن تقدم بصفقة التبادل ولا وقت محدداً لإتمامها

كاتس يعترف لأول مرة بمسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية

إصابة 3 شبان في قلنديا وطفل في بيتا واقتحام حوسان وكفر عين والنبي صالح

إطلاق نار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حزما

الطفلة شمس: الاحتلال حرمني من أبي .. خذوني إليه

السلام الآن: 7 بؤر استيطانية في الضفة خلال الأشهر الستة الماضية

استشهاد رقيب أول مهران قادوس برصاص مسلحين في مخيم جنين وتشييع جثمان الشهيد ساهر ارحيل في طولكرم

إسرائيل تهاجم البابا بسبب كوفية الميلاد

المعاني والدلالات كما يراها قادة ومطارنة

غداً عطلة رسمية واقتصار احتفالات الميلاد على الشعائر الدينية

فلسطينيون في لندن يرفعون دعوى ضد شركة "بي بي"

عميلان بالموساد يكشفان تفاصيل جديدة عن هجمات البيجر في لبنان

نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للمرة الخامسة خلال شهر

جنود الأسد يروون هزيمتهم

الكرملين: بوتين سيلتقي الأسد

"الأيام":

58 شهيداً.. تصاعد الغارات وعمليات تدمير الأحياء وأوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية

جيش الاحتلال يضع روبوتات متفجرة عند بوابة مستشفى "كمال عدوان"

لازاريني: طفل يقتل كل ساعة في قطاع غزة

مسؤول أممي: أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل المساعدات إلى قطاع غزة

"القسام": مصير المحتجزين الاسرائيليين مرهون بتقدم الجيش في بعض المناطق

مقتل ضابط وجنديين اسرائيليين في شمال القطاع

الهدنة تنتظر حسم هوية بعض الأسرى وتفاصيل الانتشار الإسرائيلي في غزة

مخيم جنين: استشهاد أحد أفراد الشرطة

"فتح": هناك أجندات تخدم الاحتلال

"السلام الآن": 7 بؤر استيطانية جديدة أقيمت في الضفة خلال الـ 6 شهور الأخيرة

إصابات بالرصاص خلال اقتحامات واعتداءات المستوطنين لا تتوقف

إصابة شاب شمال القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

إسرائيل: اعتراض طائرة مسيرة قادمة من اليمن

"العدل الدولية" تتلقى طلبًا بإصدار فتوى حول التزام إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية في فلسطين

الجيش اللبناني يتسلم مركزًا لـ "القيادة العامة"

وفود دبلوماسية تزور دمشق تباعًا دعمًا لبناء سورية الجديدة