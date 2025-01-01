طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا الى باردة في المناطق الجبلية

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنيكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة،والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخرعلى درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.