445 يوما للحرباء غزة : شهداء بالعشرات واستهداف لجان حماية المساعدات وسط القطاع..

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمس مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٥٨ شهيدا و ٨٦ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٣١٧ شهيدا و ١٠٧٧١٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وسط قطاع غزة

واستشهد خمسة مواطنين من عناصر التأمين الذين ارتقوا خلال غارة استهدفت سيارة لهم على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة .

كما واصل جيش الاحتلال قصف المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات ودمر عشرين بناية سكنية جديدة.

وحسب الإعلام الحكومي فقد استشهد واصيب نحو خمسين مواطنا خلال يومين من العملية البرية.

غزة والشمال

واصيب أكثر من ٢٠ من العاملين في صفوف الكادر الطبي والجرحى داخل مستشفى كمال عدوان جراء تفجير الاحتلال "روبوت مفخخ" في محيطه.

كما استشهد مواطن بقصف أمام بوابة المشفى في وقت سابق.

وفي غزة استشهد اربعة مواطنين بينهم سيدة وطفلين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا يسكنه نازحون من عائلة صيام في محيط حمام السمرة بالبلدة القديمة بمدينة غزة.

كما ارتقى ثلاثة مواطنين من عائلة حبيب هم مواطن واثنين من أولاد شقيقته في قصف على حي الشجاعية شرق غزة.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لأجزاء من الحي.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا في قصف قرب مفرق السرايا وسط غزة استهدف تجمعا للمواطنين.

ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

جنوب القطاع

وواصل جيش الاحتلال استهداف المواطنين بخان يونس وقصف حافلة متوقفة ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة ثلاثة اخرين غرب خان يونس فيما استشهد مواطنان من لجان حماية المساعدات قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي رفح انتشلت فرق الإسعاف اثنين من المواطنين اثر قصف سابق على وسط رفح.