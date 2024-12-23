أكثر من 20 إصابة في صفوف المستوطنين جراء قصف صاروخي من اليمن

القدس المحتلة/سما/

أصيب فجر اليوم، أكثر من 20 مستوطنا إسرائيليا خلال التدافع هرباً نحو الملاجئ إثر دوي صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، إصابة أكثر من 20 شخصا أثناء توجههم إلى الملاجئ وبعضهم أصيب بحالة هلع، إثر دوي صافرات الإنذار للتحذير من صاروخ الحوثيين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط فلسطين المحتلة إثر إطلاق صاروخ من اليمن.



وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في تل أبيب، ويافا، وبيتح تكفا، وريشون لتسيون، وأشدود، ورمات غان، واللد، والرملة، وهرتسليا، ورحوفوت".

كما تم إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ والقذائف في "عراد وكسيفة وعرعرة في النقب، وفي تل عراد ومريت وسافا"، وفق الصحيفة.



وبين الجيش الإسرائيلي أنه "عقب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل، تم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية قبل أن يعبر إلى أراضي البلاد".

وأوضح أنه "تم تفعيل الإنذارات الصاروخية والصاروخية خوفا من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) يوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي عسقلان ويافا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مؤخرا في بيان مصور أن إسرائيل ستواصل التحرك ضد الحوثيين في اليمن، متهما إياها بتهديد الملاحة العالمية والنظام الدولي.

من جهتهم، أعلن الحوثيون يوم السبت، "تضامنا مع غزة وردا على العدوان على اليمن"، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، تمكن من تجاوز منظومةِ الدفاع الجوي الإسرائيلية وأصاب هدفة بدقة.

في حين نفذت طائرات إسرائيلية يوم الخميس سلسلة غارات على البنية التحتية للطاقة والموانئ في اليمن، في خطوة قال المسؤولون إنها رد على مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء حرب غزة قبل 14 شهرا.

ويؤكد الحوثيون (حركة "أنصار الله") أنهم يستهدفون بالصواريخ والمسيّرات سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في عدة بحار، كما يستهدفون تل أبيب وعددا من المناطق والموانئ الإسرائيلية، "تضامنا مع غزة" التي ترزح منذ أكثر من عام تحت ضربات الهجوم الإسرائيلي.

وتشدد "أنصار الله" على أنها "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

في الجهة المقابلة، ينفذ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيسي، ضربات جوية على مواقع للحوثيين، كما قصفت إسرائيل عدة مواقع في اليمن أيضا.