  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

8 شهداء في قصف الاحتلال مركبة ومنزلا في دير البلح وغزة

الإثنين 23 ديسمبر 2024 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء في قصف الاحتلال مركبة ومنزلا في دير البلح وغزة



غزة/سما/

استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومنزلا شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت مركبة عند مصنع العودة على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين.

كما أفادت المصادر باستشهاد أربعة مواطنين، بينهم سيدتان وطفل، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة صيام في محيط "حمام السمرا" شرق مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,317 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,713 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عربية : الشرع “مرتاح” لمبادرة “مشعل” والاتصالات مع حماس تتفاعل..

إسرائيل تبعث برسالة هامة إلى الجولاني ..

الإعلام العبري : إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة غزة..

إعلام إسرائيلي: بايدن قدم "هدية الفراق" لمصر

ملياردير إسرائيلي يقترح وضع غزة تحت انتداب أمريكي صيني لمدة 18 عاما

مسؤول إسرائيلي: صفقة التبادل قد تؤجل حتى دخول ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير …

نتنياهو يتحدث عن "تقدم معين" بمفاوضات تبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: هذا سبب فشل الجيش في هزيمة "حماس"..

photo_2024-12-23_19-23-38

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال غزة

مصادر: 6 مرشحين لرئاسة لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة غزة

مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون: تقلص بعض الفجوات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

676995c54c59b71e1e70d702

أبو عبيدة: مصير أسرى مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية