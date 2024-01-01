الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن جيش الاحتلال سمح بالإعلان عن مقتل الضابط غابريئيل أتيدجي "نائب قائد سرية" والجندي نتانئيل بيساح والجندي هيلال دينر من كتيبة شمشون - لواء كفير، في معارك شمال قطاع غزة.



وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن الجنود الثلاثة قتلوا بتفجير عبوة ناسفة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

في حين، لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن 38 جنديا قتلوا في شمال قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في جباليا.