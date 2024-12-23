نيويورك تايمز: عصابات النهب تسيطر على المساعدات في غزة وبتسامح إسرائيلي

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده آدم راسغون وآرون بوكسرمان قالا فيه إن العصابات تملأ الفراغ الذي خلفته إسرائيل في بعض أجزاء جنوب غزة، وتختطف المساعدات التي يحتاج إليها السكان الفلسطينيون بشدة. فبينما كان حازم إسليم، سائق شاحنة فلسطيني، يمر عبر أنقاض جنوب غزة الشهر الماضي بشاحنة محملة بالمساعدات نصب له لصوص مسلحون كمينا لقافلة الشاحنات التي كان فيها.

وقال، عبر الهاتف من غزة، إن أحد المسلحين اقتحم شاحنته، وأجبره على القيادة إلى حقل قريب حيث تم تفريغ آلاف الأرطال من الدقيق المخصص للفلسطينيين الجائعين. وبحلول صباح اليوم التالي، كانت العصابة قد جردت كل الإمدادات تقريبا من القافلة التي تضم نحو مئة شاحنة من المساعدات التابعة للأمم المتحدة، والتي تكفي لإطعام عشرات الآلاف من الناس، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أحد أسوأ حلقات الحرب.

وقال إسليم، 47 عاما، الذي احتجزه اللصوص لمدة 13 ساعة أثناء نهبهم للدقيق: “لقد كان الأمر مرعبا. ولكن الجزء الأسوأ هو أننا لم نتمكن من توصيل الطعام إلى الناس”.

لقد أدى قصف إسرائيل وغزوها لغزة ردا على الهجوم الذي قادته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي إلى إطلاق العنان لأزمة إنسانية في القطاع، حيث انتشر الجوع على نطاق واسع، وقد فرضت إسرائيل قيودا على دخول المساعدات إلى غزة ومنعت حركة شاحنات المساعدات بين الشمال والجنوب.

ورغم هزيمة حماس في معظم أنحاء القطاع، فإن إسرائيل لم تضع حكومة بديلة في مكانها. وفي أجزاء من جنوب غزة، ملأت العصابات المسلحة الفراغ الناجم عن ذلك، الأمر الذي جعل جماعات الإغاثة غير راغبة في المخاطرة بتسليم الإمدادات. وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هذا الشهر إنها لن تسلم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الحدودي الرئيسي بين إسرائيل وجنوب غزة، بسبب انهيار القانون والنظام.

وتتراكم مئات الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة عند المعبر جزئيا لأن جماعات الإغاثة تخشى أن تتعرض للنهب.

وقال جورجيوس بيتروبولوس، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة ومقره مدينة رفح الجنوبية، إن ما بدأ كمحاولات أصغر حجما للاستيلاء على المساعدات في وقت مبكر من العام ــ غالبا من قِبَل سكان غزة الجائعين ــ أصبح الآن “نهبا منهجيا وتكتيكيا ومسلحا من قِبَل عصابات الجريمة” المنظمة. وأضاف: “هذه سرقة واضحة”.

واستند التقرير إلى أكثر من عشرين مقابلة مع مسؤولين إسرائيليين ومن الأمم المتحدة، وعمال إغاثة، وسكان غزة، ورجال أعمال فلسطينيين. كما استعرضت صحيفة “نيويورك تايمز” مذكرات داخلية للأمم المتحدة ناقش فيها المسؤولون عمليات النهب وعواقبها. وتقول جماعات الإغاثة والسكان إن هذه العصابات تقوم بسرقة الدقيق والزيت وغير ذلك من السلع وبيعها بأسعار فلكية.

وفي جنوب غزة، ارتفع سعر كيس الدقيق الذي يزن 55 رطلا إلى ما يصل إلى 220 دولارا. وفي شمال غزة، حيث تقل حالات انقطاع المساعدات، قد يكلف نفس الكيس 10 دولارات فقط.

وقد اتهم عمال الإغاثة الدوليون إسرائيل بتجاهل المشكلة والسماح للصوص بالتصرف دون عقاب.

وقد ساهمت الأسعار المرتفعة للسلع التي يبيعها اللصوص في خلق مشاهد يائسة بين سكان غزة العاديين الذين يكافحون من أجل الحصول على القليل من الطعام المتاح بأسعار معقولة.

في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، تجمعت الحشود بالفعل عند مخبز “زادنا” في مدينة دير البلح بوسط غزة قبل ساعات من افتتاحه، على أمل شراء كيس من الخبز يحتوي على عشرين قطعة بسعر دولار واحد تدعمه الأمم المتحدة. وفجأة، اندلعت الفوضى عندما اندفع الناس العاديون في الحشد ــ بعضهم يحمل السكاكين ــ للوصول إلى مقدمة الصف، بحسب ما قاله عبد الحليم عوض، صاحب المخبز.

وأثناء الاضطرابات، دوت طلقات نارية. وقال إن امرأتين قتلتا وأصيبت أخريات، وتوفيت امرأة ثالثة في وقت لاحق متأثرة بجراحها. ومع تصاعد الاضطرابات، أغلقت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في جنوب ووسط غزة أبوابها في الوقت الحالي. وقال عوض: “اليوم، أصبح حلم المواطن الغزي العادي وطموحه هو الحصول على قطعة خبز. لا أستطيع أن أقول أي شيء أكثر حزنا من ذلك”.

ويقول أصحاب شركات النقل في غزة وسائقو الشاحنات ومنظمات الإغاثة إن عصابات متعددة شاركت في عمليات النهب مؤخرا. لكن العديد من الأشخاص المشاركين في توصيل المساعدات أطلقوا على ياسر أبو شباب، 35 عاما، اسم الرجل الذي يدير العملية الأكثر تعقيدا.

ويقولون إن عصابة أبو شباب تهيمن على جزء كبير من حي النصر في شرق رفح، والذي حولته الحرب إلى أرض قاحلة.

ونفى أبو شباب نهب شاحنات المساعدات على نطاق واسع، رغم أنه اعترف بأن رجاله ـ المسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية ـ قاموا بمداهمة عدد من الشاحنات منذ بداية الحرب.

وقال في مقابلة هاتفية: “نحن نأخذ الشاحنات حتى نتمكن من الأكل، وليس حتى نتمكن من البيع”، مدعيا أنه كان يطعم أسرته وجيرانه. “كل شخص جائع يأخذ المساعدات”. واتهم حماس بأنها المسؤولة بشكل أساسي عن سرقة المساعدات، وهو الادعاء الذي نفته حماس.

إن سيطرة اللصوص على الإمدادات وارتفاع الأسعار تقوض حماس في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها. وفي الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، داهمت قوات الأمن التابعة لحماس الحي الذي يقطنه أبو شباب، فقتلت أكثر من عشرين شخصا، من بينهم شقيقه، حسبما قال أبو شباب.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحماس في ذلك الوقت أن قواتها قتلت عشرين عضوا من “عصابات اللصوص الذين كانوا يسرقون المساعدات”. ويرى سائقو الشاحنات وعمال الإغاثة أن الجيش الإسرائيلي يغض الطرف في الغالب عن عمليات النهب والسرقة التي تحدث في المناطق الخاضعة لسيطرته ظاهريا.

وقال بيتروبولوس: “إن القوات الإسرائيلية تتسامح باستمرار مع كميات غير مقبولة من عمليات النهب في المناطق التي تخضع ظاهريا وفعليا لسيطرتها العسكرية”.

وفي بعض الأحيان، تنتشر الدبابات الإسرائيلية على طول الطرق الرئيسية التي تسافر عليها شاحنات المساعدات. وقال الوزراء الإسرائيليون إنهم ناقشوا تفويض شركات الأمن الخاصة بحماية قوافل المساعدات الدولية داخل غزة.