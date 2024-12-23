  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المدير التنفيذي للهلال الأحمر يقود جولة تفقدية لتعزيز خدمات الطوارئ في غزة والشمال

الإثنين 23 ديسمبر 2024 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدير التنفيذي للهلال الأحمر يقود جولة تفقدية لتعزيز خدمات الطوارئ في غزة والشمال



غزة/سما/

أجرى المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة ورئيس لجنة الطوارئ، د. حيدر القدرة، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، جولة ميدانية شملت مراكز وعيادات الجمعية في محافظتي غزة والشمال.

جاءت الجولة بمشاركة أعضاء لجنة الطوارئ، ضمن الجهود المستمرة لدعم العمل الميداني وتعزيز الاستجابة الإنسانية والطبية في ظل الظروف الراهنة.

شملت الجولة تفقد عدد من المرافق الطبية والإسعافية التابعة للجمعية، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم عقد لقاءات مع الكوادر الطبية والإدارية وفرق العمل المجتمعي وفرق الصحة النفسية للاستماع إلى التحديات التي تواجههم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، وبحث سبل تعزيز الإمكانيات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الإنسانية.

وأشاد الدكتور القدرة بالدور الحيوي الذي تقوم به فرق الهلال الأحمر الفلسطيني في مواجهة الأزمات الإنسانية والصحية، مؤكدًا التزام الجمعية بتوفير كل ما يلزم لدعم المراكز والعيادات لضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

وأشار أعضاء لجنة الطوارئ إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة للطوارئ، مشددين على ضرورة تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية في ظل الأوضاع الراهنة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الجمعية لتعزيز التواصل مع الميدان وتقديم الدعم اللازم للطواقم العاملة، بما يعكس رؤية الجمعية ورسالتها الإنسانية في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

photo_2024-12-23_18-53-45
photo_2024-12-23_18-53-38
photo_2024-12-23_18-53-41
photo_2024-12-23_18-53-33

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عربية : الشرع “مرتاح” لمبادرة “مشعل” والاتصالات مع حماس تتفاعل..

تفاصيل محاولة إنقاذ فاشلة لأحد الأسرى الإسرائيليين في غزة

تقارير: الصفقة مع حماس قد تتم الأسبوع المقبل..

إسرائيل تبعث برسالة هامة إلى الجولاني ..

"سرايا القدس" تعرض مشاهد استهدافها لجنود وآليات إسرائيلية (فيديو)

الإعلام العبري : إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة غزة..

مسؤول إسرائيلي: صفقة التبادل قد تؤجل حتى دخول ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير …

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-23_19-23-38

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال غزة

مصادر: 6 مرشحين لرئاسة لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة غزة

مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون: تقلص بعض الفجوات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

676995c54c59b71e1e70d702

أبو عبيدة: مصير أسرى مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار

20241223061629

نتنياهو يتحدث عن "تقدم معين" بمفاوضات تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية