المدير التنفيذي للهلال الأحمر يقود جولة تفقدية لتعزيز خدمات الطوارئ في غزة والشمال

غزة/سما/

أجرى المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة ورئيس لجنة الطوارئ، د. حيدر القدرة، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، جولة ميدانية شملت مراكز وعيادات الجمعية في محافظتي غزة والشمال.

جاءت الجولة بمشاركة أعضاء لجنة الطوارئ، ضمن الجهود المستمرة لدعم العمل الميداني وتعزيز الاستجابة الإنسانية والطبية في ظل الظروف الراهنة.

شملت الجولة تفقد عدد من المرافق الطبية والإسعافية التابعة للجمعية، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم عقد لقاءات مع الكوادر الطبية والإدارية وفرق العمل المجتمعي وفرق الصحة النفسية للاستماع إلى التحديات التي تواجههم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، وبحث سبل تعزيز الإمكانيات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الإنسانية.

وأشاد الدكتور القدرة بالدور الحيوي الذي تقوم به فرق الهلال الأحمر الفلسطيني في مواجهة الأزمات الإنسانية والصحية، مؤكدًا التزام الجمعية بتوفير كل ما يلزم لدعم المراكز والعيادات لضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

وأشار أعضاء لجنة الطوارئ إلى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة للطوارئ، مشددين على ضرورة تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية في ظل الأوضاع الراهنة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الجمعية لتعزيز التواصل مع الميدان وتقديم الدعم اللازم للطواقم العاملة، بما يعكس رؤية الجمعية ورسالتها الإنسانية في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.