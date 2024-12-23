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اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إيرلندا

الإثنين 23 ديسمبر 2024 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إيرلندا



رام الله/سما/

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس.

وتم خلال الاتصال، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجدد الرئيس عباس، التأكيد على ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2735 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تسلم مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، بالإضافة إلى وقف الاعمال العدائية في الضفة الغربية والقدس، ومنع الضم والتوسع العنصري الاستيطاني.

وقدم سيادته، الشكر الجزيل لجمهورية ايرلندا وشعبها الصديق، على مواقفها الشجاعة والقوية الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق حل الدولتين، والمتسقة مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما ثمن الرئيس، الدعم الكبير الذي تقدمه ايرلندا للشعب الفلسطيني، سواء بشكل مباشر، أو من خلال الاتحاد الأوروبي، والذي تجسد بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحكومة الفلسطينية، وتقديم الدعم لوكالة الاونروا، واستقبال الأطفال الجرحى من قطاع غزة.

بدوره، أعرب رئيس وزراء إيرلندا، عن تعازيه الحارة واسفه الكبير لسقوط العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين، داعيا لسرعة وقف إطلاق النار واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد هاريس، حرص ايرلندا على تعزيز علاقات الصداقة مع دولة فلسطين وشعبها الصديق، وتطويرها بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات دولته، ونيل حقوقه وفق القانون الدولي كاملة.

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