أبو عبيدة: مصير أسرى مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار

غزة/سما/

قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة إن مصير بعض أسرى الاحتلال مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان.



وقال أبو عبيدة في تغريدات نشرها عبر حسابه على "تلغرام": "بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم".

وأضاف الناطق باسم "القسام": "العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه".



وأردف: "الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني".

وتابع أبو عبيدة محذرا: "مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان".