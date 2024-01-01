عمليات نوعية للقسام شمال غزة

غزة/سما/

قالت كتائب القسام، إنها نفذت عملية أمنية معقدة، تمكنت خلالها من تحرير فلسطينيين من داخل منزل احتجزهم الاحتلال فيه، في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت "القسام"، أن عددا من مجاهديها، تمكنوا من طعن وقتل ثلاثة جنود من قوات الاحتلال، كانوا في مهمة حماية مبنى تتحصن فيه قوة، وبعد ذلك اقتحموا المكان، وأجهزوا على كافة الأفراد من مسافة الصفر، واغتنموا أسلحتهم، وأخرجوا الفلسطينيين الذين كانوا رهائن بيد الاحتلال داخل المنزل.

وتكشف العملية عن اتخاذ جنود الاحتلال الفلسطينيين المدنيين دروعا بشرية، في مناطق التوغل، بعد العديد من التقارير التي كشفت عن ذلك خلال الفترة الماضية من عمر العدوان.



إلى ذلك قالت مواقع عبرية ومنصات للمستوطنين، إن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا، في حدث وصفوه بالصعب في جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن الجنود وهم من لواء كفير للمشاة، الموجود شمال القطاع، قتلوا في تفجير عبوة ناسفة الليلة الماضية، استهدف شاحنة للجنود، في منطقة جباليا.

وعلى مدار الأيام الماضية، أعلنت كتائب القسام، عن سلسلة كبيرة من العمليات ما بين الاستشهادية وطعن الجنود والقنص وتفجير العبوات الناسفة، وأكدت الكتائب سقوط قتلى فيها.

لكن الاحتلال وعلى مدار نحو أسبوع يتكتم على نتائج العمليات، ولم يقم بتحديث سجلات القتلى على موقعه الرسمي، في ظل تقارير تتحدث عن إخفاء خسائره بشكل متعمد أمام المقاومة الضارية التي يواجهها في غزة.

وأعلنت "كتائب القسام"، اليوم الاثنين، في بيانات متتالية عن توجيه ضربات لجيش الاحتلال وتدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

، وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت الكتائب ما يلي:



بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند "ريبوت" ودبابة "ميركفاه" صهيونية بقذائف "الياسين 105" وإسقاط طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع



بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة أرضية ذاتية التفجير في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع



تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد قرب مفترق "التوام" شمال مدينة غزة



كتائب القسام تدك تجمعًا للقوات المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بقذائف الهاون



كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة "شواظ" في منطقة "التوام" شمال مدينة غزة



تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" قرب مفترق أبو شرخ غرب جباليا البلد شمال القطاع