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4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين وسط مدينة غزة

الإثنين 23 ديسمبر 2024 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين وسط مدينة غزة



غزة/سما/

ستشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بمحيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة

في السياق، ألقت مسيرات إسرائيلية مواد حارقة على محيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران بمنازل عدة تقع في محيط المستشفى.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45,317 مواطنا وإصابة 107,713 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

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