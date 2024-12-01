الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان الشجاعية شرقي غزة

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء عدة مربعات سكنية في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة والتوجه إلى غربي المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الاثنين: "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 889, 890, 891, 737, 734, 888 منطقة الشجاعية هذا تحدير مسبق قبل هجوم!".

وأضاف: "تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى من هذه المنطقة المحددة والتي لقد تم تحذيرها عدة مرات في الماضي".

وختم البيان:"من أجل أمنكم، انتقلوا فورا إلى المآوي في غرب مدينة غزة".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر 2023، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح حيث يأمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطقهم التي يقيمون فيها استعدادا لقصفها وتدميرها في وقت أصبح فيه قطاع غزة يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.