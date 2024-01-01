مصادر: "إسرائيل" ما زالت تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى "حماس"

القدس المحتلة/سما/

قال مصدر أمني لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن إسرائيل لا تزال تنتظر من "حماس" قائمة بالرهائن الأحياء الذين تخطط لإطلاق سراحهم.



وأفاد المصدر بأنه بدون القائمة، سيكون التقدم في المحادثات صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، مبينا أن هناك بعض التقدم في مفاوضات صفقة الرهائن. ومع ذلك، هناك صعوبات كبيرة على طريق التوصل إلى اتفاق.



وقالت المصادر للصحيفة، إن هناك فجوات بعضها يمكن سده، وبعضها صعب للغاية، مؤكدة أنه تم إحراز بعض التقدم في الأسبوع الماضي، وفي حالات قليلة ضاقت الفجوات، لكن كما قلنا سابقا، لا تزال هناك صعوبات قليلة.

وأمس الأحد، اجتمع المجلس الوزاري المصغر للمناقشة في الشمال، وكما هو الحال في الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إطلاع الوزراء على آخر المستجدات في محادثات الصفقة كجزء من محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد قدر الإمكان من أولئك الذين يعرفون ما هو حقيقي يحدث في الغرف المغلقة.

وقال مسؤول فلسطيني مشارك في المحادثات، لشبكة "بي بي سي" إن اتفاق الرهائن ومفاوضات وقف إطلاق النار اكتملا بنسبة 90%.