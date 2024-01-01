  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"للصبر حدود".. "حزب الله" يحذر من الخروقات الإسرائيلية

الإثنين 23 ديسمبر 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"للصبر حدود".. "حزب الله" يحذر من الخروقات الإسرائيلية



بيروت/سما/

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع "حزب الله" في 27 نوفمبر الماضي، حيث فجّر عددا من المنازل في منطقة حانين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.


وتعليقا على الخروقات الإسرائيلية، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي: "نعطي فرصة، لكن للصبر حدود، وبعد انتهاء المهلة (تنفيذ قرار وقف إطلاق النار) المطلوب أن يكون هناك موقف واضح".


وأضاف: "نحن ما زلنا نؤمن أن ثبات المقاومة مع الجيش هو الذي يقدم الحماية، وهناك فرصة واختبار أمام اللبنانيين جميعا، وهم مدعوون أن يكون هناك ادانة لما يحصل من ارتكابات واعتداءات".

من جهته تساءل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس: "أين الدول الراعية ولجنة المراقبة والولايات المتحدة وفرنسا، لوضع حد للعدوان والخروقات الإسرائيلية اليومية في جنوب".

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عربية : الشرع “مرتاح” لمبادرة “مشعل” والاتصالات مع حماس تتفاعل..

تفاصيل محاولة إنقاذ فاشلة لأحد الأسرى الإسرائيليين في غزة

تقارير: الصفقة مع حماس قد تتم الأسبوع المقبل..

إسرائيل تبعث برسالة هامة إلى الجولاني ..

"سرايا القدس" تعرض مشاهد استهدافها لجنود وآليات إسرائيلية (فيديو)

الإعلام العبري : إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة غزة..

رئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران ردا على هجمات الحوثيين

الأخبار الرئيسية

1-117-730x438

4000 جندي يحملون الجنسية الفرنسية يشاركون في “جرائم الحرب” بغزة

67691a0042360418ef6d72e2

إعلام إسرائيلي: بايدن قدم "هدية الفراق" لمصر

مفوض الاونروا: اسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة في غزة

مسؤول إسرائيلي: صفقة التبادل قد تؤجل حتى دخول ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير …

الإعلام العبري : إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية