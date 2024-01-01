مفوض الاونروا: اسرائيل تقتل طفلاً كل ساعة في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال مفوض عام وكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني "ان طفل يقتل كل ساعة في غزة ولا يمكن تبرير قتل الأطفال".

واشار الى استشهاد 14,500 طفل في غزة منذ بدء الحرب وهؤلاء ليسوا أرقاما بل حياة انتهت قبل أوانها.

ولفت ان الاحتلال يقتل طفل كل ساعة في غزة ولا يمكن تبرير قتل الأطفال.

وفي وقت سابق قالت ميليسا فليمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالتواصل العالمي، إن الأطفال في قطاع غزة يدفعون ثمن حرب وحشية لم يبدأوها وما زالت مستمرة لأكثر من 14 شهراً.

وأضافت فليمنج عبر منصة "إكس" أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة بالنسبة للأطفال، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار تأخر كثيراً.