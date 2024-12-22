مسؤول إسرائيلي: صفقة التبادل قد تؤجل حتى دخول ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير …

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "يديعوت احرنوت" إن ابرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس قد تؤجل حتى 20 يناير المقبل وهو تاريخ دخول ترامب الى البيت الأبيض .

وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن دخول الصفقة حيز التنفيذ هذا الشهر لكن قد يتم التوصل إلى الاتفاق عشية تنصيب ترامب الشهر المقبل.

وبحسب المسؤول، فإن "هناك تقدماً، لكن الجدل الأساسي يدور حول عدد الاسرى الإسرائيليين الذين سيخرجون، مع التركيز على من هم على قيد الحياة - واستلام قائمة المختطفين الأحياء التي تأخرت". كلما زادوا، سيقابل ذلك الإفراج عن عدد أكبر من الاسرى الفلسطينيين.

وبحسب الموقع الإسرائيلي فقد أحرز الوفد الإسرائيلي الموجود في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة عضو كبير في الموساد، تقدماً أمس في عدة قضايا تتعلق ببلورة صفقة الرهائن - لكن في الوقت الحالي لا تزال هناك خلافات بين الطرفين.

وهناك تفاؤل بين وزراء الحكومة الإسرائيلية بأن الصفقة تقترب، وقدر مسؤول أمريكي الليلة الماضية أنه قد يتم إغلاقها الأسبوع المقبل.