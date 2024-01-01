إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز حزما على مدخل القدس المحتلة..

القدس المحتلة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، النار على فلسطيني بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز حزما على مدخل مدينة القدس.

وبحسب المواقع العبرية فقد تم "تحييد " الفلسطيني ولم تعرف طبيعة إصابته.

وادعت تقارير إسرائيلية أن الفلسطيني هاجم جنديا، وفي أعقاب ذلك أطلق مستوطن مسلح النار عليه ما أدى إلى "تحييده".

ووثقت تسجيلات ترك الشاب على الأرض بعد إصابته، وأشهرت السلاح باتجاهه،دون تقديم أي علاج له، كما منع أحد من الاقتراب اليه.

واغلقت قوات الاحتلال المكان، وانتشرت عناصرها في محيطه.

وتقوم قوات الاحتلال في هذه الأثناء باحتجاز مركبة الشاب وتفتيشها بالدقة.

وقال شهود عيان أن اطلاق النار اطلق من الحراس ومستوطن كان في المكان.