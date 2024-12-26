الاحتلال الاسرائيلي يعتقل طبيبا أردنيا خلال مهمة إلى اغاثية غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طبيبا أردنيا كان متوجها إلى غزة ضمن وفد إغاثي.



وبحسب موقع "عمون" فقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الطبيب الأردني عبد الله سلامة أبو ملال البلوي، خلال توجهه في حملة إغاثية طبية إلى قطاع غزة، وفق ما أكده شقيقه.



وقال شقيق الطبيب الأردني، إن البلوي توجه، الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر، ضمن حملة إغاثية تابعة لمنظمة معتمدة وبموافقة رسمية من جانب الاحتلال عبر المنظمة والجهات المعتمدة رسميا.

وأضاف، أنه تم احتجازه الساعة الـ12:20 ظهرا على الجانب الإسرائيلي من الحدود البرية بين الأردن وفلسطين (جسر الملك حسين - اللنبي)، وإبلاغ الوفد المرافق له بأنه تم التحفظ عليه لغايات التحقيق، وقامت عائلته بإبلاغ وزارة الخارجية بالموضوع فورا.



وتابع: "تواصلت معنا الشرطة الإسرائيلية مساء يوم الخميس وأبلغونا بأنه محتجز لديهم في مركز بيتح تكفا.. وبعد التواصل مع المحامي، تم إبلاغنا بأنه تم تمديد الاعتقال لغاية يوم الخميس 26-12-2024، مع منعه من مقابلة المحامي منذ ساعة صدور أمر الاعتقال".



وبين شقيق الطبيب، أنه لغاية الآن لم يتم السماح للمحامي بمقابلة شقيقه، ولم يتم توضيح ظروف اعتقاله أو إعطاء أي أسباب واضحة لذلك.



وطالب شقيق البلوي باسم عائلته، الحكومة الأردنية بالتدخل واتخاذ إجراءات واضحة وسريعة للإفراج عنه فورا، مؤكدين: "لا نرضى أن يترك ابننا محتجزا عند الاحتلال الإسرائيلي يوما واحدا".



وكان الطبيب عبدالله البلوي شارك سابقا في حملة إغاثية إلى غزة مع نفس المنظمة، ولم يتم إبلاغه بوجود أي مشكلة في سفره مرة أخرى إلى هناك.



والبلوي طبيب جراحة عامة يعمل في مستشفى الرويشد الحكومي.