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الإعلام العبري : إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة غزة..

الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة غزة..



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل اعلام عبرية عن مصدر مطلع قوله إن إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عربية أنه في إطار المفاوضات الخاصة بصفقة الاسرى، وافقت إسرائيل على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا، من أجل التوصل إلى اتفاق.

ونقلت قناة "كان" العبرية  ان "التقارير الواردة في وسائل الإعلام العربية غير صحيحة، إسرائيل لم توافق ولن توافق على الانسحاب من "محور فيلادلفيا" الذي يمنع وجوده حماس من تعزيز نفسها وإعادة تسليحها".

ويأتي نفي المصدر ردا على ما نشرته وسائل إعلام عبرية بأن الصفقة تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم محور فيلادلفيا، فضلا عن الاتفاق على إعادة تفعيل معبر رفح في مصر. بموجب اتفاقية المعبر عام 2005، دون تواجد إسرائيلي.

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