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الاحتلال يعتقل 32 مواطنا من بيت لحم

الإثنين 23 ديسمبر 2024 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 32 مواطنا من بيت لحم



بيت لحم / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع وقرية دار صلاح شرق بيت لحم، طالت 32 مواطنا.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها، واعتقلت كلا من: ياسين يوسف صباح، واحمد عودة الله العمور، وسفيان عودة الله العمور، وعدي محمد العمور، واحمد عصام العمور، ومحمد محمود العمور، وسند يوسف جبرين، وقسام نضال العمور، ومحمد رياض العمور، ومحمد خالد العمور، وأحمد عيسى جبرين، وزكريا احمد جبرين، وعلي يوسف جبرين، ومحيى احمد العمور، وسميح سليم صباح، ومأمون سليم صباح، ايوب سليمان صباح، واحمد علي صباح، ومهند سامي صباح، مؤيد عبدالله العمور، ومحمد جميل العمور، ومنير جمال عبد الخليل صباح، وحمادة يوسف العمور، واحمد كمال العمور، وداؤود حسين العمور.



وفي قرية دار صلاح اعتقلت قوات الاحتلال منير جمال، ياسين يوسف، سميح سليم،مامون سليم ، أيوب سليمان، احمد علي ، مهند سامي.

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