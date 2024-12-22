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الاحتلال يحتجز أكثر من 70 شابا من مخيم الفوار ..

الإثنين 23 ديسمبر 2024 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز أكثر من 70 شابا من مخيم الفوار ..



الخليل/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مخيم الفوار جنوب الخليل، وقامت باحتجاز العشرات من شباب المخيم داخل الملعب الرياضي وهم مكبلي الايدي، كما تقرر تعليق الدوام في مدارس المخيم.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المخيم، وشرعت في عمليات اقتحام للعشرات من منازل المواطنين وقامت باحتجاز الشبان ونقلهم وهم مكبلي الايدي الى الملعب الرياضي في المخيم.

وأضافت المصادر، بأن جيش الاحتلال يقوم بالتحقيق الميداني مع المحتجزين، داخل مقر نادي شباب مخيم الفوار وتم اغلاق المخيم ومنع حركة المواطنين والمركبات.

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