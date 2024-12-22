شيف مطعم "إرقون" اليوناني يحصد الميدالية الذهبية من "غريك تيست بيوند بوردرز 2025"

ابو ظبي/سما/

أبوظبي، 23 ديسمبر 2024: حصد الشيف ديميتريوس بالاوراس،كبير الطهاة في مطعم "إرقون" اليوناني بفندق "إرث" أبوظبي ,الميدالية الذهبية من "غريك تيست بيوند بوردرز 2025" Greek Taste Beyond Borders® GTBB 2025 . وتعترف هذه الجائزة المرموقة بمهارة الشيف ديميتريوس الفريدة في الطهي وتفانيه في الحفاظ على فن الطهي اليوناني ورفع مستواه.

تُعرف هذه الجوائز عالمياً بالتميّز في المطبخ اليوناني والترويج للتقاليد الطهوية الأصيلة. ويُسلّط إنجاز الشيف ديميتريوس الضوء على مهاراته الاستثنائية في ابتكار التناغم بين النكهات اليونانية والتقنيات الطهوية المُعاصرة، مما يخلق تجربة طعام مُبتكرة ومُتجذّرة بعمق في التقاليد.

وقال الشيف ديميتريوس: "إن هذا التكريم كخبير في فن الطهي اليوناني وكمستشار لصناعة الأغذية، هو أمر يدعوني للتواضع. فهو لا يعكس شغفي بالمطبخ اليوناني فحسب، بل يعكس أيضاً الدعم والفرص التي يوفّرها أمامي فندق إرث أبوظبي".

وفي تعليقه على الجائزة، قال الشيف ديميتريوس: "إن الحصول علىالميدالية الذهبية من مسابقة Greek Taste Beyond Borders® GTBB 2025 هو شرف عظيم. هذا التكريم هو شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقي، وشغفنا الجماعي بعرض النكهات الغنية لليونان. أنا مُمتنّ للغاية لفندق إرث أبوظبي على توفيره لمنصّة للاحتفال بالتراث اليوناني في الطهي ومُشاركته مع العالم."

ويُعزّز هذا التقدير البارز مكانة فندق "إرث" أبوظبي ومطعم "إرقون" باعتبارهما رائدان في مجال الطهي، حيث يُقدّمان مزيجاً لا مثيل له من الأصالة والإبداع. وبالنسبة لعُشّاق الطعام والذوّاقة على حدٍّ سواء، يواصل "إرقون" وضع المعايير لتجارب تناول الطعام اليونانية الاستثنائية في المنطقة.

برز مطعم "إرقون"، الذي يقع في محيط فندق "إرث" أبوظبي الفاخر،كوجهة رائدة للتميّز في المطبخ اليوناني في الإمارات. وتحت إشراف الشيف ديميتريوس، اكتسب المطعم شهرة واسعة النطاق بفضل نكهاته الأصيلة وعروض القائمة المُبتكرة والالتزام بالجودة. ويعود تاريخ هذا المطعم اليوناني الشهير إلى العاصمة الإنجليزية لندن،

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نبذة عن فندق "إرث" أبوظبي

يُعدّ فندق إرث أبوظبي، وجهة فاخرة للضيافة والترفيه في أبوظبي، حيثيجمع بين التراث الإماراتي التقليدي والتصميم الحديث. ويُقدّم مجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك أماكن الإقامة الفاخرة، وخياراتتناول الطعام ذات المستوى العالمي، ومرافق الترفيه الشاملة. ويتميزالفندق بمرافقه الرياضية، وأماكن الفعاليات، والمناظر الطبيعيةالخصبة، مما يجعله الخيار المُفضّل لكلٍّ من السياح والمقيمين. ويُركّز فندق إرث أبوظبي على الصحة والرفاهية والتواصل الثقافي، وغالباً مايستضيف فعاليات ومعارض تحتفي بتاريخ وقيم دولة الإمارات، تجذبالمسافرين بغرض الترفيه والأعمال.

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